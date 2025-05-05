Численность населения Москвы достигла 13,3 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Численность населения в Москве по состоянию на 1 января 2025 года составила 13,3 миллиона человек, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что Москва – один из немногих регионов страны, где сохраняется естественный прирост населения, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции. В прошлом году оно увеличилось на 4,8 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин представил Владимиру Путину информацию об итогах социально-экономического развития столицы в 2024 году и реализации масштабных проектов развития города.

Мэр Москвы также сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей приближается к 80 годам. Мэр столицы назвал значение данного показателя хорошим европейским результатом.