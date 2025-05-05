Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на вторник, 6 мая. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, низкая температура ожидается ночью и утром 6 мая. При этом аналогичные заморозки возможны и в среду, 7 мая.

Пока оранжевый уровень опасности действует с 00:00 до 07:00 6 мая.

Кроме того, как указывается в сообщении Гидрометцентра, заморозки могут накрыть Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Костромскую, Ивановскую, Калужскую, Тульскую и Рязанскую области.

При этом вероятность выпадения мокрого снега в Москве в ночь на 6 мая крайне мала. Согласно прогнозу синоптика Татьяны Поздняковой, в этот период в столице возможен небольшой кратковременный дождь. Количество осадков может составить до 2 миллиметров.

Ранее москвичей предупредили, что в течение текущей недели в мегаполисе ожидается понижение температуры. С 6 по 8 мая будет облачно, а максимальное значение температуры составит 13 градусов.

