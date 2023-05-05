Омбудсмены России и Украины нашли свыше 30 пропавших без вести

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Свыше 30 пропавших без вести граждан удалось найти благодаря совместной работе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Москалькова рассказала, что с уполномоченным Верховной Рады по правам человека у нее получилось встретиться несколько раз. Они обменялись списками, в которых были указаны граждане, числившиеся пропавшими без вести, попавшие в плен, а также дети и лица, которые просто хотели бы вернуться к своим родным.

"По сообщению украинской стороны мы нашли более 30 людей без вести пропавших, 34 ребенка воссоединились со своими родителями, бабушками, опекунами", – уточнила она в интервью на Первом канале.

Ранее сообщалось, что на Украину во время пасхального обмена пленными с российской стороной вернулись 130 человек. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, среди них были моряки, пограничники, представители Нацгвардии и другие военные.

Позднее руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что Киев проводит переговоры с Москвой по теме обмена пленными в формате "всех на всех".



Российские военные вернулись домой из украинского плена