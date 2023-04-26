Россия дополнительно передала четверых военнослужащих ВСУ в рамках обмена пленными

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Минобороны РФ передало четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ сверх обмена пленными в формате 40 на 40. Об этом сообщает в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня на родину из плена вернулись еще 40 наших ребят. После реабилитации они вернутся к родным и близким. <...> Главное, что наши – дома", – написала Москалькова.

Как следует из публикации омбудсмена, Минобороны приняло соответствующее решение, руководствуясь принципом гуманности.

Ранее сообщалось, что вернувшихся российских военнослужащих доставят на самолетах в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию. Кроме того, стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поручил передать большую группу военнопленных Украине. Он поручил всех подготовить, накормить, напоить, а раненых дополнительно проверить.