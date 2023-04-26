40 российских военных вернулись из украинского плена – Минобороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 40 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает Минобороны РФ.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поручил передать большую группу военнопленных Украине в связи с Пасхой. Он поручил всех подготовить, накормить, напоить, а раненых дополнительно проверить.

После этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на территорию Украины во время крупного пасхального обмена пленными с российской стороной вернулись 130 человек. Среди вернувшихся украинцев были моряки, пограничники, представители Нацгвардии и иные военные. По словам Ермака, в перечне подлежащих обмену оказались сержанты и рядовые, плененные в ходе столкновений на соледарском, артемовском, херсонском и запорожском направлениях.