Москалькова заявила, Москва передала Киеву пятерых раненых бойцов ВСУ

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Российская сторона передала Киеву пятерых раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что Москва продолжает деятельность в этом направлении. По словам Москальковой, в конце прошлого месяца Украина передала российской стороне пятерых раненых бойцов. Сейчас военные РФ получают необходимое лечение, заявила она.

"Желаю им скорейшего выздоровления и верю, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев", – цитирует Москалькову ТАСС.

31 марта уполномоченный по правам человека рассказала, что Киев срывает очередной обмен пленными. Она поделилась, что за время перечень пополнился, на тот момент в списке было зафиксировано 133 фамилии. Москалькова посетовала, что украинская сторона при этом молчит.

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