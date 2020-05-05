Ученые создали способное победить COVID-19 антитело

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Голландские и немецкие ученые в Утрехтском университете синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить COVID-19 в лабораторных условиях. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.
Эксперты рассказали, что антитело 47D11 направлено на белковые шипы вируса и не дает ему проникать в клетку.
По словам ученых, новое антитело одолевало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV. Его принцип действия схож с теми белками, которые вырабатываются иммунными клетками человека.
Во время эксперимента ученые использовали генетически модифицированных мышей.
После положительных результатов ученые приняли решение подкорректировать антитело для создания версии, которая подойдет для человека.
В настоящее время применение этого антитела в медицине невозможно. Разработка должна пройти ряд испытаний.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 10 102 новых заболевших COVID-19, 1451 пациент скончался.
Ранее в министерстве здравоохранения РФ раскрыли пути распространения коронавируса в России.
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