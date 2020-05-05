Ученые создали способное победить COVID-19 антитело

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Голландские и немецкие ученые в Утрехтском университете синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить COVID-19 в лабораторных условиях. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Эксперты рассказали, что антитело 47D11 направлено на белковые шипы вируса и не дает ему проникать в клетку.

По словам ученых, новое антитело одолевало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV. Его принцип действия схож с теми белками, которые вырабатываются иммунными клетками человека.

Во время эксперимента ученые использовали генетически модифицированных мышей.

После положительных результатов ученые приняли решение подкорректировать антитело для создания версии, которая подойдет для человека.

В настоящее время применение этого антитела в медицине невозможно. Разработка должна пройти ряд испытаний.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончалось.

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