Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье

В воскресенье в Московском регионе будет стоять облачная с прояснениями погода, однако синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Воздух в городе прогреется до плюс 23 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В ночь на понедельник температура в столице опустится до плюс 11 градусов.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла, ночью может опуститься до плюс 8 градусов.
Из-за сильного ветра и грозы на 5 мая с 09:00 объявлен желтый уровень погодной опасности.
Ранее в Гидрометцентре дали прогноз погоды на 9 Мая. По словам метеорологов, ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов.
В начале короткой рабочей недели также возможны небольшие дожди, столбики термометров покажут 19–24 градуса, прогнозируется переменная облачность. Во вторник, 7 мая, может стать жарче – до 26 градусов, 8 мая немного похолодает.
По предварительным расчетам, 9 мая в Москве будет 21–26 градусов, возможны кратковременные дожди.
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