В Москве за сутки госпитализировали 191 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за минувшие сутки госпитализировали 191 человека с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 83 пациента, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Всего выявлено 596 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончался 21 пациент, выздоровели между тем 1 110 человек. Таким образом, общее число переболевших COVID-19 москвичей превысило 2,5 миллиона.
Во всей России за сутки госпитализировали 4 288 человек с коронавирусом, что на 172,9% больше показателя предыдущего дня. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 76 регионах. Число новых случаев инфекции составило 13 947.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что через месяц на Россию может обрушиться волна "Стелс-Омикрона". По его словам, пока страну от новой вспышки заболеваемости COVID-19 защищает отсутствие транспортного сообщения с Западом, однако новый штамм коронавируса придет в Россию через ОАЭ, Израиль или Турцию.
Гинцбург заявил, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода
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