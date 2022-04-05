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В России за сутки госпитализировали 4 288 человек с коронавирусом, что на 172,9% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Рост числа госпитализаций произошел в 76 регионах. Днем ранее был зарегистрирован 1 571 случай госпитализации.

Всего число подтвержденных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 13 947 – до 17 926 104. Выздоровели за 24 часа 37 459 человек с инфекцией. Всего болезнь победили 17 035 336 человек.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что доля "Стелс-Омикрона" выросла в России до 80%. По словам эксперта, в стране не наблюдается резкого роста заболеваемости коронавирусом из-за распространения сублиний "Омикрон"-штамма.