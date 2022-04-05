В Московском регионе продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение о гололедице действует до 20:00 среды, 6 апреля. О ветре с порывами до 18 метров в секунду – до 21:00 того же дня.

Во вторник, 5 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в Москве составит +4...+6 градуса, в Подмосковье – +1...+6 градусов. Ожидается небольшой мокрый снег, предупредили синоптики.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что самым теплым днем в столице станет пятница, 8 апреля. Синоптик не исключает, что суббота и воскресенье тоже смогут порадовать москвичей по-настоящему весенним теплом.