Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 5 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями вечером местами пройдет небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области – от +1 до +6 градусов. Ветер южный – 5–10 метров в секунду, местами порывы до 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление будет понижаться на низком фоне, снижено и содержание кислорода в приземном слое воздуха.

4 апреля жители Москвы могли наблюдать эффект гало-22. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что эффект предупреждает о грядущем ухудшении погоды.