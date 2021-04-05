Больных COVID-19 призвали не контактировать с домашними питомцами

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Россельхознадзор рекомендует воздержаться от контактов с домашними питомцами заболевшим COVID-19 людям. Специалисты считают, что на период болезни животных лучше будет держать их в отдельной комнате или временно отселить, сообщает Агентство "Москва".
"Если есть такая возможность, отделить животных от людей: либо передать их другим людям на временное проживание, либо ограничить прямой контакт и держать животных в отдельной комнате", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, случаи заражения кошек COVID-19 от человека были зафиксированы в Тюмени и в Москве.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что человек может заразить коронавирусной инфекцией собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак.
Известно, что первую российскую вакцину от коронавируса для животных представят в апреле на ветеринарном конгрессе в технополисе "Москва".
Массовое производство препарата может быть запущено на крупнейшей в России платформе по изготовлению препаратов для животных ФГБУ ВНИИЗЖ.
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