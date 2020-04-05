В больнице №15 имени Филатова заработал модернизированный шлюз для персонала

Фото: Агентство "Москва"

В городской клинической больнице (ГКБ) № 15 имени Филатова, где лечат больных коронавирусом, запустили централизованный шлюз. Переход соединяет два корпуса больницы и родильный дом.

Отмечается, что пропускная способность шлюза – порядка тысячи человек в смену. С помощью него персонал больницы сможет быстрее добираться на территорию "грязной" зоны стационара.

"Для этого за несколько дней был спроектирован и построен просторный и удобный санпропускник, состоящий из 80 душевых кабин, тысячи шкафов для переодевания, обеденной зоны для сотрудников и зоны для кофе-брейка и отдыха. Для сотрудников разработана понятная и четкая навигация", – говорится в сообщении.

Также известно, что для сотрудников медучреждения была организована специализированная зона отдыха.

27 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 им Филатова. В работе по перепрофилированию больничной сети города для лечения граждан с подозрением на коронавирус были заняты около 2 тысяч человек.

В настоящее время в Филатовской больнице лечится более 280 пациентов с COVID-19. В реанимации и в отделении интенсивной терапии находятся 94 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 человек.