Многоразовые медицинские маски начали шить в Подмосковье

В Подмосковье начали шить многоразовые медицинские маски

В Подмосковье начали шить многоразовые медицинские маски, передает телеканал Москва 24.

Швейная фабрика находится в Одинцове. Ранее там изготавливали только спецодежду. Планируется, что будут отшивать по тысяче штук в неделю. В апреле фабрика выпустит 700 тысяч масок, в мае – миллион. Больше тысячи масок бесплатно раздадут социальным службам и полиции.

Многоразовые маски плотно прилегают к лицу, и их можно стирать до пяти раз. Как рассказал генеральный директор Одинцовской швейной фабрики Владимир Быков, маска сможет выдерживать до пяти стирок за счет того, что на ней нанесен раствор серебра. По его словам, закрепляющий раствор удерживает до пяти стирок. Носить такую маску можно в течение 8 часов, потом – постирать и на следующий день заново надеть.

Что касается самодельных масок, специалисты говорят, что при правильном использовании они не менее эффективны, чем медицинские. Одноразовые маски рекомендуют оставить медикам.

"Срок действия обычной медицинской маски примерно 2 часа. Если же это маска, которую вы самостоятельно сшили из ткани, то срок ее службы может быть чуть дольше – до трех–четырех часов. И к тому же, она может быть многоразовой. То есть после использования ее можно постирать, погладить и вновь использовать", отметила врач-педиатр Анастасия Турчинская.

Ранее к продаже защитных масок подключились и российские звезды. "Дизайнерские" аксессуары стали предлагать в Сети по неприлично завышенным ценам. Стоимость за одну штуку доходила до 3 тысяч рублей.

В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как правильно пользоваться медицинскими масками. Сообщалось, что многоразовые средства защиты необходимо подвергать специальной обработке. При этом любую маску советовали менять каждые 2–3 часа.