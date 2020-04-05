Больше половины заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Больше половины новым заболевших коронавирусной инфекцией в Москве младше 45 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
За последние сутки в столице подтвердили 536 новых случаев COVID-19, а всего в городе зафиксировано 3893 случая.
Среди новых заболевших 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек – от 46 до 65 лет и еще 78 людей старше 65 лет, причем 23 из них – старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 19 детей.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России подтвердили 658 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 14 регионах.
Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 22 человека, за весь период – 355. За сутки умерло два пациента в Москве. За весь период по России скончались 45 человек.
До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.
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