Россиянам расскажут об их льготах

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Зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект об информировании россиян о положенных им льготах, передает Агентство "Москва".

В документе сказано, что граждане сами выберут способы получения информации. Узнать о льготах они смогут на портале госуслуг, в едином кол-центре и посетив органы власти.

Вице-спикер Госдумы напомнила, что сперва она предлагала сообщать о льготах молодым семьям. Эту инициативу внесли на рассмотрение в мае прошлого года. Затем было решено распространить законопроект на всех жителей страны.

Яровая пояснила, что изменения направлены на социальную политику и соцподдержку.

"Появится своего рода социальный навигатор, который поможет гражданину получить поддержку государства", – добавила депутат.

Проект подготовлен во исполнение послания Владимира Путина в части перевода оказания ключевых государственных услуг до конца 2020 года в проактивный формат. Реализацию предложенных мер предлагают проводить поэтапно.

Ранее Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей. Отныне для россиян, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество уменьшится на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров квартиры и семи квадратных метров жилого дома на каждого ребенка.