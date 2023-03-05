Аудитория Instagram за год сократилась в 5 раз, Facebook – в 3,5 раза

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За год среднесуточный охват соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России сократился в несколько раз. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные Mediascope.

Так, в феврале этого года в Instagram в среднем за сутки заходили 6% россиян старше 12 лет, что ниже аналогичной статистики за февраль 2022 года (31%) в пять раз. Аудитория Facebook за год снизилась в 3,5 раза – с 7% до 2%.

Среднесуточный охват Telegram, наоборот, в феврале этого года увеличился почти в 1,8 раза – с 23% до 41%. Также выросла аудитория "ВКонтакте" в 1,15 раза и "Одноклассников" – в 1,12 раза. Что касается TikTok, то его среднесуточный охват остался без изменений по сравнению с прошлогодним уровнем.

Помимо этого, данные Mediascope показывают, что россияне в принципе стали меньше времени проводить в Instagram и Facebook. Время потребления в Instagram за год снизилось в 2,4 раза, до 17 минут в день, в Facebook – в 3 раза, до 5 минут в день. Аналогичная статистика снизилась и для TikTok – в 1,2 раза, до 65 минут в день.

Одновременно с этим время ежесуточного потребления в Telegram увеличилось в 1,4 раза, до 39 минут, а у "ВКонтакте" и "Одноклассников" оно осталось на уровне февраля 2022 года – по 45 и 32 минуты соответственно.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации Meta, которой принадлежат соцсети, направлена против России и Вооруженных сил страны.

В мае прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки Instagram в России.

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