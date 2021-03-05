Первый вице-президент МТС по экосистемному развитию Николаев возглавил компанию

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Совет директоров МТС назначил новым президентом компании первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслава Николаева. Экс-глава оператора Алексей Корня перейдет в АФК "Система", сообщается на сайте компании.

В новую должность Николаев вступит 13 марта. Ему предстоит задача упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив глобальную трансформацию бренда МТС.

"Высоко оценивая более чем пятнадцатилетний опыт работы Вячеслава в МТС, я уверен, что его профессиональный опыт, стратегическое понимание отрасли, целей и возможностей компании дают ему все шансы преумножить достижения предшественников", – заявил председатель Совета директоров МТС Феликс Евтушенков.

Ранее оператор МТС запустил в Москве первую в РФ пользовательскую пилотную сеть 5G. Она будет безлимитной и обеспечит абонентам скорость до 1,5 Гбит/c с минимальными задержками.