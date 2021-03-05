Вакцина "ЭпиВакКорона" будет доступна для россиян со второй половины марта

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Препарат от коронавируса "ЭпиВакКорона" станет доступен для россиян в рамках массовой вакцинации со второй половины марта. Об этом сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию", – отметил Максютов.

Ранее вакцина "ЭпиВакКорона" была одобрена к применению на людях старше 60 лет. По информации Роспотребнадзора, препарат показал способность формировать иммунитет у старшего поколения, а также доказал свою безопасность.

Накануне врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Специалисты выявили следы вируса у трех пациентов, страдающих лейкемией. Он сохранялся в их организмах в течение более полугода.