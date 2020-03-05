В СПЧ призвали не давать коллекторам допуск к госуслугам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в беседе с Москвой 24 призвал не допускать коллекторов к госуслугам для рассылки уведомлений после принятия нового законопроекта в сфере взыскания.

Правозащитник уверен, что это может привести к страшным последствиям, поскольку данная отрасль в России не отрегулирована и имеет криминальный стиль работы.





Кирилл Кабанов член президентского Совета по правам человека Допускать коллекторов к данным госуслуг я бы не стал. Было столько попыток на самом высоком уровне сделать этот рынок цивилизованным, но пока мы видим минимальные успехи на этом поприще.

Кабанов уверен, что существующие электронные базы очень часто дают сбои. Правозащитник предположил, что этим могут воспользоваться коллекторы, например изменять некоторые данные. Самым страшным последствием Кабанов видит махинации с недвижимостью.

"Они получат возможность проводить сделки с недвижимостью в рамках внесудебных решений", – заключил Кабанов.

Член СПЧ также напомнил о законопроекте, внесенном в январе 2020 года депутатами Госдумы Сергеем Вострецовым и Юрием Волковым. Текст документа предполагал полный запрет на коллекторскую деятельность в России. Кабанов рассказал, что он находится на стадии сбора отзывов, причем крайне негативных. Так в основном считают ведущие банки России, финансисты которых считают такой запрет нецелесообразным.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев объявил о желании получить доступ к личным данным россиян через портал госуслуг. Такую возможность коллекторы могут получить при принятии нового законопроекта в сфере взыскания.