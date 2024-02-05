Власти Калужской области нашли площадку для фестиваля "Нашествие" в 2025 году

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Власти Калужской области нашли место для проведения рок-фестиваля "Нашествие" в 2025 году, сейчас идет процесс согласования. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на местное правительство.

"Коллеги из Минкульта находятся в постоянном контакте с организаторами и планируют проведение фестиваля в Калужской области. В настоящее время мы подобрали площадку для проведения фестиваля в 2025 году и согласовываем ее с организаторами", – говорится в сообщении.

В начале февраля сообщалось, что фестиваль перенесли с лета 2024-го на 2025 год. Причина – невозможность организаторами обеспечить необходимый уровень безопасности для слушателей, артистов и персонала. При этом купленные ранее билеты будут действительны для будущего события.

Последний раз фестиваль проводился в 2019 году в Тверской области. В 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19, а в 2021-м площадку перенесли в Серпухов, но также отложили из-за вируса. В 2022 году мероприятие опять сместили на следующий год, не объяснив причины.

В прошлом году его хотели провести около деревни Митяево Боровского района Калужской области, но и в этот раз "Нашествие" перенесли. Как сказал губернатор региона Владислав Шапша, "сейчас не то время" для проведения мероприятия.

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