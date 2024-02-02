Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2025 год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесен с лета 2024-го на 2025 год. Об этом заявили организаторы фестиваля в группе соцсети "ВКонтакте".

"Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала – это невыполнимая задача", – объяснили свое решение организаторы.

Они уточнили, что вынуждены перенести фестиваль, так как не могут управлять рисками, связанными с его проведением в текущей обстановке. При этом купленные ранее билеты будут действительны для будущего события.

Последний раз "Нашествие" проводили в 2019 году в Тверской области. В 2020 году он был отменен из-за пандемии COVID-19. В 2021 году площадку перенесли в Серпухов, но также отложили из-за коронавируса. В 2022 году мероприятие вновь сместили на следующий год без объяснения причин.

В 2023 году его планировали провести возле деревни Митяево Боровского района Калужской области, но и в этот раз "Нашествие" перенесли. По словам губернатора региона Владислава Шапши, для проведения фестиваля "сейчас не то время".

Однако он отметил, что именно Калужская область становится "домом" для "главного музыкального фестиваля" РФ. Позднее глава региона сказал, что в действительности мероприятие перенесли из-за отсутствия инфраструктуры. Тогда предполагалось, что "Нашествие" пройдет в июле 2024 года возле деревни Аристово Боровского района.

Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" вновь отменили