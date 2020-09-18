Даты "Нашествия" в 2021 году определят зрители фестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Впервые в истории музыкального фестиваля "Нашествие" даты его проведения в 2021 году определят зрители своим голосованием на сайте. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля "Нашествие".
Голосование началось 17 сентября в 16:00 и продлится две недели. Даты нового фестиваля будут известны уже 1 октября.
"Раньше мы никогда не предлагали зрителям выбирать даты нового "Нашествия", всегда назначали их сами исходя из традиций, прогнозов и своих представлений о прекрасном. Насколько я знаю, так поступают все оргкомитеты всех фестивалей в России, да и в мире тоже", – рассказала управляющая фестивалем Евгения Киселева.
По словам Киселевой, после вынужденного переноса фестиваля летом 2020 года новое "Нашествие" максимально разворачивается в сторону своего зрителя.
В 2020 году фестиваль "Нашествие" был перенесен в связи с ограничениями из-за эпидемиологической ситуации.
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