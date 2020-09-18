Даты "Нашествия" в 2021 году определят зрители фестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Впервые в истории музыкального фестиваля "Нашествие" даты его проведения в 2021 году определят зрители своим голосованием на сайте. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля "Нашествие".

Голосование началось 17 сентября в 16:00 и продлится две недели. Даты нового фестиваля будут известны уже 1 октября.

"Раньше мы никогда не предлагали зрителям выбирать даты нового "Нашествия", всегда назначали их сами исходя из традиций, прогнозов и своих представлений о прекрасном. Насколько я знаю, так поступают все оргкомитеты всех фестивалей в России, да и в мире тоже", – рассказала управляющая фестивалем Евгения Киселева.

По словам Киселевой, после вынужденного переноса фестиваля летом 2020 года новое "Нашествие" максимально разворачивается в сторону своего зрителя.

В 2020 году фестиваль "Нашествие" был перенесен в связи с ограничениями из-за эпидемиологической ситуации.