В Москве в ближайшие часы резко похолодает на 13–15 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температура в Москве в ночь с 5 на 6 января понизится на 13–15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, резкое понижение температуры – это опасное явление, требующее подготовки.

"К счастью, все предупреждены заблаговременно", – сказал он.

Ночью в пятницу температура опустится до 20–22 градусов мороза, а днем – до 19–21 градуса мороза.

Оранжевый уровень погодной опасности ранее был введен в Москве и Московской области из-за аномально низких температур. Предупреждение в столичном регионе будет действовать с 21:00 четверга, 5 января, до 21:00 субботы, 7 января.

В связи с предстоящими сильными морозами столичные коммунальщики начали поэтапно повышать температуру в системе отопления. Как уточнял ранее заммэра Москвы Петр Бирюков, к вечеру 5 января температура теплоносителя достигнет максимальных значений – 130 градусов.

В период аномальных холодов следует выбирать более теплую одежду и обувь с утепленной подошвой, рассказали ранее в столичном главке МЧС. Спасатели посоветовали не держать лицо на морозе отрытым, а также скрыть запястья, пальцы, щиколотки и голову.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали больше двигаться, не пить горячий чай и не принимать горячий душ после того, как пришли домой. Это связано с тем, что резкие перепады температур могут оказать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.



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