ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам рекомендуется пересесть на метро или другой общественный транспорт из-за снегопада, пишет столичный Дептранс со ссылкой на ЦОДД.

Если поездка на автомобиле необходима, то лучше отложить ее на более позднее время – после 19 часов. На скорость движения потока влияют как погодные условия, так и мелкие ДТП, а также ремонтные работы.

В настоящее время интенсивное движение фиксируется на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Садовой-Каретной улицы, на Кутузовском проспекте в районе Новоарбатского моста, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от улицы Сущевский Вал до Беговой улицы.

Вечером возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и на вылетных магистралях по направлению в Подмосковье. Свободно проехать можно в обоих направлениях по Ярославскому и Мичуринскому шоссе.

"Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – заключили в департаменте.

В столице до ночи 9 декабря действует желтый уровень погодной опасности, который продлили из-за гололедицы. 4-го числа минусовая температура вернется в город уже после 16 часов, уверены синоптики. Последнее также вызовет появление гололедицы.

