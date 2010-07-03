Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет денежный бонус в декабре

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Астролог Василиса Володина рассказала, какие знаки зодиака в последний месяц года ждет денежный бонус.

По ее словам, успех придет в декабре к Стрельцам и Козерогам. Однако на протяжении всего года представителям этих знаков придется доказывать свои позиции, уточнила астролог.

Володина добавила, что в целом декабрь будет материальным месяцем для всех: горожане будут получать различные незапланированные денежные бонусы. Она добавила, что в этом месяце на работе могут выплатить премию или вернуть утерянные ранее средства, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее астрологи посоветовали россиянам встречать новогоднюю ночь в нарядах металлических оттенков. Также не стоит забывать о заветном желании, которое "нужно и полезно" загадывать в новогоднюю ночь.

Астрологи поясняют, что в праздничную ночь множество людей находится в радостном и приподнятом настроении, это придает силы загаданному желанию и приводит к его исполнению.

До этого психолог Аннета Орлова рассказала, как настроиться на позитив в 2020 году. Она посоветовала россиянам выделить цветом приятные события в календаре на будущий год.

Она рассказала, что именно эмоциональный настрой поможет определить то, каким будет год. Психолог также отметила, что убеждение в неудачности високосного года – не более чем мифы.

