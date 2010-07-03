В Ассоциации антиколлекторов России поддержали скорый запрет взимать долги за ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вице-президент Ассоциации антиколлекторов России Дмитрий Рекимчук прокомментировал Москве 24 идею закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ.

Эксперт поддержал предложение, однако отметил, что этот законопроект будет дублировать то, что уже официально прописано.

"У нас и сейчас по законодательству долг нельзя взыскивать по агентскому соглашению, то есть долг все равно не переходит. Многие коллекторские агентства этим пользуются и заключают агентские договоры на взыскание средств. По Гражданскому кодексу этот договор должен быть оплачен", – говорит специалист.

Рекимчук подчеркнул, что он сомневается, есть ли смысл в этом законопроекте, поскольку такая мера и так уже закреплена в Гражданском кодексе. "Долг в долг передавать нельзя. Если коллекторы захотят взыскивать долг по ЖКХ, они должны выкупить этот долг у ЖКХ и взыскать", – считает он. Эксперт объяснил, на что важно обратить внимание при принятии этого законопроекта.



Дмитрий Рекимчук вице-президент Ассоциации антиколлекторов России Тут вопрос в соблюдении закона. Если Гражданский кодекс и так не соблюдается, то вопрос в том, будет ли этот новый закон соблюдаться и кто будет контролировать его соблюдение, какое будет правоприменение этого закона.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, запрещающий коллекторам взыскивать долги с граждан за жилищно-коммунальные услуги. Сам запрет вступил в силу еще летом 2019 года, однако его можно обходить через агентский договор.

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семендуев рассказал, что коллекторы хотят возвращать долги за услуги ЖКХ по агентской схеме. Она, по его словам, не запрещена законом.

В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты.

Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах. Банки и судебные приставы обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.

Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ и ФССП готовят концепцию нового закона, который смягчит порядок взыскания долгов через суд. Согласно новым правилам, кредиторы смогут обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, только если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предупреждения.



