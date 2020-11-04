Визит Путина в Музей археологии говорит о важности сохранения наследия - ИА РАН

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
В Институте археологии Российской академии наук отметили, что визит Владимира Путина в Музей археологии Чудова монастыря в Кремле говорит о важности сохранения исторического наследия. Об этом сообщается на сайте ИА РАН.
В сообщении подчеркивается, что музей "возвращает" утраченные и вновь открытые памятники из прошлого в условия современной среды, демонстрирует результаты трудов археологов.
Специалисты ИА РАН подчеркнули, что вклад Кремлевской экспедиции состоит не только в находках, но и в тех решениях, которые позволили реализовать план по созданию музея.
"Работа, связанная с проектированием и строительством музея, заняла четыре года и потребовала полноценного участия ИА РАН на всех этапах – от обсуждения общего замысла до технических работ по зачистке материка перед перекрытием его стеклом", – отметили в ИА РАН.
Ранее Путин Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря в Кремле. Во время визита главу государства сопровождали министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Президент России ознакомился с интерактивными инсталляциями об истории Московского Кремля и столицы в целом. Кроме того, ему продемонстрировали найденные в ходе раскопок древние артефакты и фрагменты построек.
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