МЧС столицы предупредило горожан о сильном дожде до вечера

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21:00 4 октября в Москве ожидается сильный дождь. Соответствующее предупреждение пресс-служба МЧС Москвы опубликовала на сайте.

Столичным водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров, а также не парковать транспорт вблизи деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В связи с непогодой в ЦОДД гражданам посоветовали использовать для поездок по городу метро. Сейчас интенсивное движение транспорта зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Новорижской эстакады, внутренней стороне МКАД от проспекта Багратиона до Химкинского моста и на Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка.

Меньше всего машин на северном участке МСД, Ярославском шоссе при направлении в область и на проспекте Багратиона. На движение автомобилей могут повлиять ремонтные работы на дороге, мелкие аварии и погодные условия.

Дождь прекратится в ночь на воскресенье, 6 октября. Осадки вновь вернутся во второй половине дня, отмечала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

После 10 октября в город придет похолодание. Во второй декаде месяца температура воздуха опустится до 8 градусов.