Клуб "1930 Moscow" опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор приостановил работу ночного клуба "1930 Moscow" в Партийном переулке за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщает Агентство "Москва".
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе Алина Колеганова рассказала, что осмотр помещений клуба провели в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19.
Она подчеркнула, что в результате были выявлены нарушения, которые не позволяют клубу работать. Это отсутствие актов о дезинфекции воздуха и помещений, а также актов систем воздухообеспечения. Составлен протокол об административном нарушении, и все документы передадут в суд для рассмотрения дела.
"В заведении нет естественного проветривания, и это создает большую угрозу распространения коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний. Помимо этого ни на одного сотрудника не были предоставлены документы, подтверждающие сдачу анализов на COVID-19. Юридическое лицо занимается концертной деятельностью, происходит очень большое скопление людей, при этом социальное дистанцирование не соблюдается. Несмотря на то, что наклейки в клубе присутствуют, организация не следит за соблюдение дистанции между посетителями", – рассказала Колеганова.
По ее словам, за выявленные нарушения заведению могут вынести наказание в виде приостановления деятельности до 90 суток или штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее нарушения перчаточно-масочного режима были выявлены в автосалоне BMW. Там также не соблюдали социальную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.
Кроме этого, нарушения мер профилактики COVID-19 обнаружили в столичном ночном клубе Gipsy. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Меры сорвали концерт артиста Моргенштерна.
Специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) также выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".
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