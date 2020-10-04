Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая ожидается в столичном регионе на будущей неделе, передает RT.

По ее словам, произойдет смена антициклонов, и в следующей области повышенного атмосферного давления будет циркулировать уже более прохладный воздух.

Кроме того, за счет того, что дни с каждым разом становятся все короче, температура днем уже не будет достигать 20 градусов тепла. Ночи станут холоднее, но существенных осадков на неделе не ожидается.

В понедельник воздух в Москве прогреется до +18 градусов. Во вторник из-за большего количества облаков будет 17–19 градусов. В последующие дни практически до конца рабочей недели преобладающая температура в ночные часы будет около 9–10 градусов, а днем – 16–18 градусов.

Позднякова добавила, что смена антициклонов произойдет очень быстро, после чего регион снова попадет в теплую часть следующего антициклона.

Ранее синоптики предсказали аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха там будет превышать норму на 2–5 градусов.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов будет в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.

В Москве несмотря на теплую погоду, будет облачно, а в Подмосковье 5 октября могут пройти дожди.

