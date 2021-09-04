Татьяна Буцкая: 1 сентября дети должны слышать звуки праздника, а не канонаду

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Жители Новоазовского района Донецкой области направили общероссийской общественной организации "Совет Матерей" благодарность за доставленную накануне учебного года гуманитарную помощь из Москвы.

Новоазовск находится на юге Донецкой области вблизи "линии разграничения", где регулярно можно услышать выстрелы. Однако, как и везде, 1 сентября там начался учебный год и 177 детей пошли в первый класс. На торжественных линейках в школах Новоазовска первоклассникам вручили школьные принадлежности из России.

"Дети должны слышать звуки праздника, а не канонаду. Именно поэтому "Совет Матерей" решил помочь подготовиться к школе детям Новоазовска. Кроме того, многие из них наши сограждане", – заявила лидер общественной организации Татьяна Буцкая.

Сбор и отправку гуманитарной помощи провел "Совет Матерей". Вместе с представителями организации к акции присоединились как многие медийные люди, так и обычные москвичи.

Кроме того, в ближайшее время общественники планируют открыть свое представительство на Донбассе, где российские паспорта получил уже почти миллион человек.

"То, что общественники России помогают сегодня детям Донбасса, считаю правильным. День знаний должен быть праздником для детей, независимо от того, в какой сложной ситуации они живут. Я поддерживаю эту гуманитарную акцию, хоть и не успел принять в ней участие", – оценил акцию "Совета Матерей" экономист Алексей Яшин.

Ранее Буцкая предложила на законодательном уровне обеспечить защиту единственных кормильцев и обратить особое внимание на те случаи, когда они трудоустраиваются по срочным договорам. По ее словам, это касается не только небольших компаний, но и крупных холдингов.