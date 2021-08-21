Буцкая предложила дополнительные меры по защите единственного кормильца

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Общероссийская общественная организация "Совет Матерей" предложила на законодательном уровне обеспечить защиту единственных кормильцев и обратить особое внимание на те случаи, когда они трудоустраиваются по срочным договорам. Об этом сообщила лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

"Законодательные ограничения хорошо действуют, когда люди работают на постоянной основе. Недобросовестные работодатели нашли лазейку и переводят сотрудников на срочные договоры", – отметила Буцкая.

По ее словам, это касается не только небольших компаний, но и крупных холдингов. Она подчеркнула, что "Совет матерей" предлагает исключить подобную практику, запретив увольнять единственных кормильцев, женщин в декрете и беременных, которые работают по срочным договорам.



Также Буцкая выразила мнение, что нужно поднять до совершеннолетия возраст детей, при котором нельзя увольнять единственного кормильца. В настоящее время он составляет 14 лет.

Ранее Буцкая заявила, что у молодых мам в декрете появилась возможность оставаться востребованными на рынке труда. Повысить свою профессиональную привлекательность они могут с помощью проекта "Содействие занятости".

Чтобы попасть на обучение, надо открыть раздел "Пройти обучение в рамках федерального проекта "Содействия занятости" на портале "Работа в России", заполнить заявку, и через две недели придет направление на курсы.