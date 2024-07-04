Прилепину вручили орден Мужества в Кремле

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Подполковнику Росгвардии, политическому деятелю и писателю Захару Прилепину вручили в Кремле орден Мужества, сообщает ТАСС.

Также Прилепина наградили ведомственной медалью Минобороны России "За укрепление боевого содружества".

6 мая прошлого года автомобиль, в котором находился писатель, был взорван. На пассажирском сиденье был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

В свою очередь, Прилепин в результате произошедшего получил травмы и перенес несколько операций. По его словам, их было минимум четыре.

После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший соратник писателя Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

