Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 13:41

Общество

Прилепину вручили орден Мужества в Кремле

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Подполковнику Росгвардии, политическому деятелю и писателю Захару Прилепину вручили в Кремле орден Мужества, сообщает ТАСС.

Также Прилепина наградили ведомственной медалью Минобороны России "За укрепление боевого содружества".

6 мая прошлого года автомобиль, в котором находился писатель, был взорван. На пассажирском сиденье был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

В свою очередь, Прилепин в результате произошедшего получил травмы и перенес несколько операций. По его словам, их было минимум четыре.

После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший соратник писателя Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

Читайте также


общество
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика