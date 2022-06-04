Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 4 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит +19...+21 градус, по области – +19...+24 градуса. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичном регионе температура воздуха прогнозируется в пределах нормы, атмосферное давление чуть выше привычных показателей.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что температура в первые дни лета в Московском регионе поднялась выше климатической нормы. Синоптик добавил, температура воздуха также будет немного выше положенного.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице и Московской области этим летом погода будет неоднородная.

По его словам, в столице теплый период будет не очень засушливым, но и не очень дождливым.

