Исторический павильон "Космос" на ВДНХ стал новой площадкой для бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пары смогут заключить брак с июля текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, подать заявление на регистрацию брака на новой площадке можно уже сейчас.

"Необычные площадки для регистрации брака пользуются особой популярностью среди московских молодоженов – на летние месяцы уже занято 85 процентов мест. Поэтому мы открываем еще одну локацию для заключения брака – павильон "Космос" на ВДНХ", – приводятся в материале слова Раковой.

Отмечается, что бракосочетания будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Купол высотой 60 метров – визитная карточка павильона. Венчает купол пятиконечная звезда, которая раньше находилась на Троицкой башне Московского Кремля.

В День России, 12 июня, в столице заключить брак планируют более 160 пар. В этот день во всех открытых отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и необычных площадках заняты все места. Время работы ЗАГСов в этот день будет увеличено.

Ранее управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самая популярной оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке, особняку Спиридонова, стадионам и башням делового комплекса "Москва-Сити".