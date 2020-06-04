67% россиян примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию – ВЦИОМ

18:09
Фото: ТАСС/ЦИК России
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные о поддержке россиян голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Результаты опроса опубликовали на официальном сайте учреждения. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Так, 67% россиян планируют совершить волеизъявление по изменениям в основном законе. 48% с твердостью заявили об этом, в то время как 19% респондентов не уверены в этом решении. 14% участников опроса не планируют прийти на голосование.
61% опрошенных отметили, что планируют проголосовать за поправки в Конституцию. 15% респондентов заявили, что не поддерживают изменения в основном законе, в то время как 21% считают, что этот вопрос не имеет значения.
Что касается вопроса о проведении голосования во время пандемии коронавируса, то 83% респондентов из изъявивших желание прийти на избирательный участок считают риск заболеть COVID-19 во время голосования незначительным или вовсе нулевым. 15% опрошенных отметили, что такая вероятность все же присутствует.
75% участников опроса из тех, кто пойдет голосовать, считают, что властям удастся обеспечить соблюдение норм санитарной безопасности на избирательных участках. 19% не уверены в этом.
Касаясь приоритетов в санитарно-эпидемиологических нормах при голосовании, россияне наиболее важными назвали: 1) обеспечение членов комиссии средствами индивидуальной защиты (87%); 2) наличие масок и перчаток у избирателей (76%); 3) соблюдение санитарной дистанции в 2 метра между избирателями (73%).
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Для обеспечения соблюдения норм санитарной безопасности граждане получат возможность совершить волеизъявление в течение шести дней до назначенной даты.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению голосования. В частности, на избирательных участках необходимо обеспечить социальное дистанцирование с помощью особой расстановки мебели и оборудования, а также специальной разметки. Кроме того, в агентстве порекомендовали организовать избирательный участок на открытом воздухе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что при голосовании по поправкам в Конституцию РФ не будет угроз здоровью граждан. Он отметил, что будут соблюдены правила санитарно-эпидемиологической безопасности.
Наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию смогут пройти тест на коронавирус
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