Водителей призвали к осторожности из-за непогоды в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичных автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды, сообщается в Twitter "ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
По прогнозам синоптиков, в Москве весь день 4 июня будет идти сильный дождь, в некоторых районах – с грозой. Ветер усилится до 17 метров в секунду.
"Пожалуйста, будьте осторожны! Погода шепчет остаться дома", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сильный ветер в столичном регионе повалил 44 дерева. Повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет.
Накануне городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и порывистого ветра. На дежурство вышло около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.
За сутки в городе выпало около половины суточной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров при месячной норме в 75 миллиметров.
Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.
Москвичей предупредили о ливне с грозой до утра четверга
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