Водителей призвали к осторожности из-за непогоды в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды, сообщается в Twitter "ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

По прогнозам синоптиков, в Москве весь день 4 июня будет идти сильный дождь, в некоторых районах – с грозой. Ветер усилится до 17 метров в секунду.

"Пожалуйста, будьте осторожны! Погода шепчет остаться дома", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в столичном регионе повалил 44 дерева. Повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет.

Накануне городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и порывистого ветра. На дежурство вышло около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.

За сутки в городе выпало около половины суточной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров при месячной норме в 75 миллиметров.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.

