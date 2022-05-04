В России начались трехдневные рабочие будни

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России началась трехдневная рабочая неделя между длинными выходными, приуроченными ко Дню весны и труда и Дню Победы.

В Роструде пояснили, что 1 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с 1 января по решению правительства РФ был перенесен на 3 мая.

Короткая рабочая неделя завершится четырехдневными выходными, которые продлятся с 7 по 10 мая включительно, поскольку выходной с 2 января был перенесен на 10 мая.

В ведомстве подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы сотрудникам, которые получают оклад. Для работников без установленного доклада за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, предусмотрено дополнительное вознаграждение.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам, желающим продлить майские выходные, взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет.