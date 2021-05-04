Дочь Билла Гейтса высказалась по поводу развода родителей

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Дженнифер Гейтс, дочь основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды, заявила, что развод родителей является непростым моментом в жизни семьи. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это непростой период для всей нашей семьи. Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи", – поделилась она.

Дженнифер добавила, что не станет рассказывать о деталях развода родителей и как-либо их комментировать. Она также поблагодарила людей за поддержку и уважение частной жизни ее семьи.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. По словам предпринимателя, данное решение было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде.