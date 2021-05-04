Мелинда Гейтс отказалась от супружеских алиментов

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Жена основателя Microsoft Билла Гейста Мелинда отказалась от алиментов после развода. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Отмечается, что СМИ узнали о прошении о расторжении брака. Его женщина подала от своего имени. Там указывается, что алименты после развода не потребуются.

У супружеской пары Гейтс не было брачного контракта. Мелинда попросила назначить суд по бракоразводному процессу на апрель следующего года.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. По словам предпринимателя, данное решение было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде.