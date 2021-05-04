Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака

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Основатель Microsoft Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. Об этом сообщает News.ru.

По словам предпринимателя, данное решение было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение развестись. За 27 лет мы вырастили троих удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь", – сказал Билл Гейтс.

Предприниматель и его супруга Мелинда поженились в 1994 году. У них трое детей: Рори Джон, Дженифер Катарин и Фиби Адель.

Ранее сообщалось, что супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана объявила о разводе. Пара была вместе с 2013 года и воспитывала двух детей.