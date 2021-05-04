Агутин раскритиковал выбор Manizha для "Евровидения"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Певец Леонид Агутин раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Manizha представит Россию на "Евровидении".
В интервью на YouTube-канале "А поговорить?" он заявил, что с профессиональной точки зрения, речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".
Агутин подчеркнул, что исполнительница "спела плохую песню", а на вопрос о проверке композиции Следственным комитетом (СК) указал, что "надо систему проверять, как она туда попала".
Позже Агутин написал в Facebook, что его высказывания были поняты "превратно". Певец добавил, что команда Первого канала, который организовывал голосование, "лучшая в стране".
"Превратное понимание сказанного – это наше все! Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на "Евровидение"? – говорится в сообщении.
Исполнитель заключил, что "Следственный комитет здесь ни при чем", так как "у них полно своих серьезных вопросов".
6 апреля стало известно, что СК начал проверку песни "Русская женщина" на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды после обращения АНО "Ветеранские вести".
СК начал проверку песни Manizha
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