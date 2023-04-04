Кабмин представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России в мае представит Владимиру Путину идеи по обеспечению роста численности населения в РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В настоящее время в правительстве рассматривают несколько предложений: региональные программы повышения рождаемости, создание условий для онлайн-занятости матерей с детьми, повышение доступности ипотеки для родителей с детьми и другие. После детального изучения и проработки они лягут в основу нового проекта.

"Наряду с другими инициативами правительства, направленными на решение задач, поставленных президентом, они будут представлены главе государства в мае 2023 года", – следует из сообщения.

До этого Росстат сообщил о снижении численности населения России на 550 332 человека за год. Рождаемость в России в 2022 году снизилась на 6,9% в сравнении с данными 2021 года.



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