Москвички в 2022 году чаще всего рожали первого ребенка в 27 лет

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Жительницы столицы в прошлом году чаще всего впервые становились мамами в 27 лет, а в 2021 году – в 29 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

"В целом же, больше всего женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года, в прошлом году – в 31 год. Более 45% москвичек, которые родили ребенка в этом году, стали мамами впервые", – поделились в пресс-службе.

Наиболее популярный возрастной промежуток для рождения первого ребенка в прошлом году – 26–30 лет. Однако чаще всего в этот же период женщины рожали в возрасте 31–35 лет.

Аналитики также выяснили, что в текущем году у россиян вырос спрос на услуги нянь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование.

Так, в столице в январе зафиксировали спрос на такие услуги на 22%, в Петербурге – на 17%, в Екатеринбурге – на 11%, в Казани – на 9%, в Уфе – на 6%, в Тюмени – на 3%. Россияне также стали вносить изменения в требования по найму. Например, в Москве искали специалиста со знанием английского языка, а в Санкт-Петербурге – с педагогическим образованием.

Чаще всего родители просят нянь предоставить документы об опыте работы и положительные отзывы. Некоторые заказчики указывают в требованиях такие условия, как готовность помочь с уроками и приготовление еды. Аналитики узнали, что больше всего няни требуются школьникам. Следом расположились ребята дошкольного возраста, а за ними – младенцы и груднички.

Ранее президент гильдии маркетологов РФ Игорь Березин подчеркнул, что выявленное Росстатом сокращение численности населения РФ нельзя назвать демографическим кризисом. При этом он заявил, что устойчивая отрицательная тенденция требует принятия комплексных мер.

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