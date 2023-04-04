Диетолог рассказала, как правильно восполнять витамин C в организме

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Человек не сможет восполнить витамин C в организме, если будет принимать только аскорбиновую кислоту. Этот витамин должен ежедневно поступать вместе с пищей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Римму Мойсенко.

Она объяснила, что витамин C не может вырабатываться в теле человека, им не получится запастись. Однако он необходим для многих процессов: нейтрализации свободных радикалов, борьбы с инфекциями, образовании коллагена и других.

Весной потребность в витамине С увеличивается, поскольку организм ослаблен. Прием только аскорбиновой кислоты не является правильным способом восполнения, подчеркнула Мойсенко. Кроме того, она может навредить здоровью, добавила специалист.

"В чистом виде аскорбиновая кислота может быть сильнейшим окислителем в слизистых пищевода и желудка. А у некоторых и так повышена кислотность желудочного сока. Человек может получить обострение гастрита", – предупредила врач.

Также диетолог указала на то, что эффект от витаминных комплексов появляется только через некоторое время. Для укрепления иммунной системы необходимо принимать витамин C на протяжении трех месяцев, отметила она.

Мойсенко рассказала, что витамина C много в квашеной капусте, тыкве, цитрусовых, шиповнике и замороженных ягодах.

Ранее диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина рассказала о том, какие витамины считаются самыми важными. По ее словам, витамин D является одним из самых главных микроэлементов, которые необходимы человеку. Специалист объяснила, что он взаимодействует с генами, помогает правильной работе иммунной системы и предотвращает различные воспалительные процессы.



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