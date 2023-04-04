Москвичам рассказали о погоде 4 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидают столичный регион во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что на неделе температура воздуха в столице прогреется выше климатической нормы. По ее словам, к среде 5 апреля, столбики термометров покажут до 8–13 градусов.

При этом понедельник, 3 апреля, уже стал самым теплым днем с начала года. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что температура воздуха на главной метеостанции города, ВДНХ, поднялась до 12,6 градуса.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 4 марта

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