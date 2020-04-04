В Москве от коронавируса выздоровели еще 26 пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве выздоровели еще 26 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки еще 26 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления", – отметила она.
Таким образом, количество выздоровевших от COVID-19 в столице увеличилось до 194 человек.
Уточняется, что тесты всех выписанных пациентов подтвердили отсутствие у них коронавируса.
В настоящее время в больницах создали все условиях для того, чтобы качественно проводить диагностику COVID-19 и лечить пациентов с таким диагнозом.
Ранее стало известно о 582 новых случаях заражения коронавирусом в России. Заболевание было выявлено в 32 регионах страны.
За сутки в столице коронавирусом заболели 434 человека
За минувшие сутки в РФ скончались 9 пациентов с диагностированным коронавирусом, из них в Москве умерли 7 человек. Общее число скончавшихся составило 43 человека.
Ранее в ВОЗ заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране еще не пройден.
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