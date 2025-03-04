Россияне не сообщали в дипучреждения РФ во Вьетнаме о заболевании вирусом денге

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Граждане России не обращались в дипломатические учреждения РФ во Вьетнаме из-за заболевания вирусом денге. Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве в Ханое и генконсульствах РФ в Хошимине и Дананге.

Как заявил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков, местные власти держат на контроле ситуацию с сезонными вспышками вирусных заболеваний и принимают необходимые меры для профилактики распространения вируса денге.

С марта этого года в Хошимине стартовала широкомасштабная кампания по уничтожению личинок комаров для профилактики лихорадки денге, отметил генконсул. Вместе с тем в районах, где существует риск вспышек заболевания, проводится распыление химических средств для борьбы с переносчиками инфекции, добавил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что десятки российских туристов, отдыхающих на Бали, заразились лихорадкой денге. Инфекцию распространяют комары, а сама болезнь сопровождается сильными болями в животе, высокой температурой и галлюцинациями.

Помимо Индонезии, по данным СМИ, случаи заболевания фиксировались в Таиланде, Индии, Шри-Ланке и Вьетнаме. У заболевших наблюдаются высокая температура, жажда, тошнота, а также сыпь, боль в суставах и покраснения.